السعودية تقود استثمارات بقيمة 550 مليون دولار لبدء خدمات بابيلون

أعلنت شركة "بابيلون" للخدمات الصحية، أسرع الخدمات نموا في مجال الاستشارات الطبية عبر الهاتف المحمول، عن زيادة استثماراتها بـ 550 مليون دولار للتوسع داخل الولايات المتحدة وفي آسيا.

وجاء في بيان للشركة اليوم الجمعة أن الاستثمارات تتضمن رأس مال من مستثمرين جدد مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما جرى تقييم أصول الشركة بأكثر من 2 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج."

وقال علي بارسا، مؤسس بابيلون والرئيس التنفيذي للشركة في لندن: "نشهد طلبا كبيرا من الشركاء في أنحاء الولايات المتحدة وآسيا... عبء الرعاية الصحية عالمي، ولكن يجب أن تكون الحلول محلية لتلبية الاحتياجات المحددة وثقافة كل دولة".

وتأسست بابيلون في عام 2013 وهي واحدة من بين العديد من الشركات التي تتسابق لتطوير برنامج كمبيوتر للتشخيص الطبي العام. وتشمل الشركات الأخرى شركة "أدا"، وهي شركة ناشئة لديها مكاتب في برلين ولندن، وقد أطلقت تطبيقا لتشخيص أعراض الأمراض مماثل لبابيلون. وهناك أيضا شركات "هيلث تاب" (بالو ألتو بكاليفورنيا) و "يورإم دي" وهي شركة ناشئة في لندن طورت تطبيقا للمعلومات الصحية.