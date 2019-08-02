تراجع أسهم مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» في ظل المخاوف بشأن بريكست

تراجعت أسهم مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني، بعد أن أعلن البنك الحكومي أنه لن يستطيع على الأرجح تحقيق أهدافه الخاصة بمعدل الأرباح خلال العام المقبل في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تشوب عملية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأرجع الرئيس التنفيذي للبنك روس ماكيوان الأسباب إلى "البيئة التنافسية والغامضة"، فيما أعلن البنك صافي عائداته خلال الربع الثاني، والتي لم تصل إلى تقديرات المحللين الاقتصاديين، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتراجعت أسهم البنك بنسبة 6.4 بالمئة رغم أنه أعلن عن توزيعات لأرباح الأسهم تفوق التوقعات.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" أن زيادة التنافس في سوق الرهن العقاري والغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير على عائدات البنك.

كما حذر رويال بنك أوف سكوتلاند، مثل غيره من البنوك البريطانية، من أن تباطؤ الاقتصاد سيؤدي، على الأرجح، إلى تراجع العائدات.

وأضاف ماكيوان: "شهدنا تراجعا في العائدات مع التنافس القوي في سوق الرهن العقاري، ونعتقد أن هذا الاتجاه سيتواصل لفترة بالنظر إلى كمية السيولة في هذا السوق".