محافظة الإسكندرية تشارك احتفالية الإذاعة بمناسبة مرور ٦٥ عاما على إنشائها

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور احتفالية إذاعة الإسكندرية بمناسبة مرور ٦٥ عاما على إنشائها، والتى أقيمت مساء أمس الخميس ، بمكتبة الإسكندرية. تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي كلمته؛ نقل السكرتير العام المساعد بالمحافظة تهنئة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية لإذاعة الإسكندرية بمناسبة مرور ٦٥ عام على إنشائها مهنئا جميع الإذاعيين والإعلاميين والعامليين بالإذاعة.

وأكد أن إذاعة الإسكندرية لها دور رائد وفعال فى التوعية والتثقيف والإرتقاء بالذوق العام، بالإضافة إلى اهتمامها بقضايا وهموم المواطنين التى تمس حياتهم اليومية والتواصل مع المسئولين لحلها وقد ساهمت ومازالت الإذاعة تساهم فى الأثراء الثقافى للمجتمع السكندرى بما تقدمه من محتوى ثقافة وذوق رفيع. وقدم تحية إجلال وتقدير للإعلاميين ومسئولى الإذاعة.

واستعرضت إذاعة الإسكندرية خلال الحفل فيلما تسجيليا يروى مسيرة الإذاعة منذ نشأتها وحتى الآن مرورا بأهم المحطات في عمر الإذاعة وأهم برامجها وروادها الذين شكلوا وجدان المواطن السكندرى.