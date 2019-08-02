«لوموند»: بوتفليقة يخضع للإقامة الجبرية في دار رعاية بالجزائر

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة يخضع للإقامة الجبرية في دار رعاية بمدينة زرالدة، الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أنه بعد نحو أربعة أشهر من استقالة بوتفليقة، فإنه من المثير للدهشة أن مصيره لا يثير اهتمامًا كبيرًا، مشيرة إلى ان عدد قليل من الجزائريين لايزالون قلقين بشأن رئيسهم المستقيل، مرجحين نفيه إلى الإمارات حيث كان يعيش بالفعل لمدة 15 عاماً قبل توليه السلطة، فيما رجح آخرون وجوده في قصره بسويسرا، أو فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أنه وسط هذه التكهنات فإن بوتفليقة لم يغادر الجزائر منذ استقالته، مستندة إلى تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية أشار إلى أن الرئيس الجزائري المستقيل قيد الاقامة الجبرية في دار رعاية بمدينة زرالدة،

ووفقاً للصحيفة الفرنسية التي تأكدت من المعلومة، فإن المكان الذي يوجد به بوتفليقة موضوع تحت الحراسة المشددة من قبل المخابرات العسكرية الجزائرية، موضحة أن هذا المكان تم تأسيسه خصيصاً لبوتفليقة في صيف عام 2013، عندما عاد من فرنسا بعد تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى دخوله المستشفى لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وشبهت الصحيفة مصير بوتفليقة بمصير الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، الذي تم الإطاحة به عام 1992 بانقلاب عسكري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لحين وفاته عام 2012.

لم يعط أي علامة على وجوده على قيد الحياة منذ استقالته، في الثاني من أبريل الماضي، بعد عشرين عاماً من توليه الرئاسة الجزائرية، موضحة أن آخر ظهور للرئيس الجزائري السابق عند تسليمه استقالته، قبل أربعة أشهر.