تقارير: ريال مدريد يقترب من ضم لاعب أياكس

تصدر الدولي الهولندي الشاب دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام غلاف صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الجمعة، بعنوان «فان دي بيك الخطة البديلة»، في اشارة من الصحيفة إلى اقتراب إدارة نادي ريال مدريد من ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة، ما كتبه الصحفي الموثوق مارسيلو بيلشير، مراسل شبكة «سبورتي إنتراتيفو» البرازيلية، في تغريدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسب علمي فان دي بيك وأياكس وافقا على عرض ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الهولندي فان دي بيك الذي سيُوقع على عقد لمدة 5 أو 6 سنوات في الأيام القادمة».

وأوضحت الصحيفة، أن مباريات الجولة التحضيرية للفريق الأبيض أنه بحاجة لتدعيم خط المنتصف، ووصل الأمر لمطالبة الجماهير بضرورة التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، ولكن الصحف الهولندية كشفت عن استمرار تواجد دي بيك تحت مجهر الملكي للاستعانة بخدماته في الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنهم في هولندا يعتقدون أن الملكي يفكر في التعاقد مع نجم أياكس، خاصة بعد تصريحات مارك أوفر مارس، المدير الرياضي للنادي الهولندي، والتي كشفها في الأيام الماضية، قائلاً: «أياكس لا يمكنه الاحتفاظ بنجوم كبيرة في الفريق لوقت طويل، خاصة إذا أرادوا الرحيل والفوز بعيدًا، فنحن لسنا قادرين على الاحتفاظ بهم».

يذكر أن سعر دي بيك يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، على عكس بطل العالم الذي سيكلف خزينة مدريد قرابة 180 مليون يورو، لهذا أصبح خيار فان دي بيك هو الأكثر حيوية داخل الملكي.