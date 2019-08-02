بومبيو ينتقد النموذج الاقتصادي للصين والممارسات التجارية غير العادلة

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة و"الممارسات التجارية غير العادلة"، اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على ثان أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بومبيو خلال كلمة أدلى بها بمنتدى في بانكوك، حيث يشارك في اجتماعات مع وزراء خارجية إقليميين، إن الاستثمارات الأمريكية حول العالم ، بخلاف الصين، "لا تخدم حكومة أو حزب سياسي أو طموحات إمبريالية لبلد".

وأضاف: "اسألوا أنفسكم .. من الذي يضع مصالح الشعب أولا؟ قوة تجارية تحترم سيادتكم أم تسخر منها؟".

وتابع: "من الذي يعزز حقا الابتكار والإصلاح؟ شركات القطاع الخاص أم الشركات المملوكة للدولة؟ من الذي يشجع حقًا الاكتفاء الذاتي والاستقلال؟ المستثمرون الذين يعملون على تلبية احتياجات المستهلكين لديكم أو أولئك الذين يغرقونكم في الديون؟".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في اليوم السابق إن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اختيار جانب دون الآخر وسط الحرب التجارية المستمرة بين بلاده والصين.

وأعلن ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار ، إلى 10%، اعتبارا من أول سبتمبر.