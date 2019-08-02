 جراحون من المجر ينجحون في فصل توأم بنغالي ملتحمين من الرأس - بوابة الشروق
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جراحون من المجر ينجحون في فصل توأم بنغالي ملتحمين من الرأس

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 8:48 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 8:48 م

أعلنت مؤسسة مقرها بودابست اليوم الجمعة أن فريقا من الأطباء المجريين أجرى بنجاح عملية الفصل الأخيرة بين توأم من بنجلادش كانا ملتصقين من الرأس.

وقالت مؤسسة " سليكفيس كيزولجالتاتوتاكيرت " أي "التحرك من أجل الضعفاء" على موقعها الالكتروني إن الفتاتين ربيعة ورقية وعمرهما 3 سنوات، تتماثلان للشفاء بعد العملية الجراحية التي استمرت 30 ساعة.

وكان يجب استبدال بالزراعة الكثير من أجهزة الأوعية الدموية والأنسجة العظمية في أدمغتهما.

وتكون الفريق الطبي من 35 طبيبا مجريا بقيادة جراح الأعصاب في بودابست أندراس كسوكاي، وأجريت العملية الجراحية في دكا عاصمة بنجلاديش.

وقامت المؤسسة بتمويل تكاليف العملية التي جرت على عدة عمليات.

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