 إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة - بوابة الشروق
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إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة

د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 4:19 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 4:19 م

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بسبب مهمة للشرطة.


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