إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة

الأكثر قراءة
بعد تصريحات السيسي.. 4 أسماء مرشحة لقيادة المنتخب
رئيس لجنة سلامة الغذاء بـ«البيطريين»: لحوم «الجلالة» خطيرة وتسبب أضرارا للإنسان
«الخارجية» تستدعى القنصل المصرى بمدريد بعد «واقعة المول»
يترك ابنه الرضيع على مكتب سكرتير النيابة ويبلغ النجدة: «مش عارف أربيه»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بسبب مهمة للشرطة.