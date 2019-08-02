إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة

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أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بسبب مهمة للشرطة.