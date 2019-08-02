أرباح أليانز الألمانية للتأمين في الربع الثاني تتجاوز التوقعات

أعلنت عملاق صناعة التأمين الألمانية "أليانز" اليوم الجمعة أنها حققت أرباحا تشغيلية تجاوزت التوقعات في الربع الثاني، مدعومة بأرباح تتحقق لمرة واحدة في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على الحياة في الولايات المتحدة.

وقالت أكبر شركة للتأمين في العالم إن أرباحها التشغيلية زادت بنسبة 5.4 في المئة في الربع الثاني لتصل إلى 3.2 مليار يورو (3.5 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتجاوز الرقم توقعات المحللين.

وزادت الأرباح المنسوبة للمساهمين بنسبة 13.1 في المئة إلى 2.1 مليار يورو في الربع الثاني.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن اعتزازه بالأداء القوي للشركة، وقال: "تثبت نتائجنا في النصف الأول من العام أن أليانز في سبيلها لتحقيق أهدافها للعام بأكمله."

وتسعى "أليانز" إلى تحقيق أرباح تشغيلية ما بين 11 و 12 مليار يورو لعام 2019 ، بعدما حققت 6.1 مليار يورو في النصف الأول.