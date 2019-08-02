هبوط أسعار القطن لأدنى مستوى خلال 3 سنوات بسبب مخاوف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار القطن، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، لأدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، أكبر مصدر للألياف في العالم، والصين، أكبر مستهلك.

وتعهدت بكين بالرد إذا أصرت الولايات المتحدة على إضافة تعريفات جمركية على المزيد من الواردات الصينية، وفقا لوكالة بلومبيرج اليوم.

وأدى التصعيد المفاجئ للرئيس دونالد ترامب للحرب التجارية إلى تراجع أسعار السلع الزراعية أمس الخميس.

وتواجه الأسعار هذا الأسبوع ضغوطا من قوة الدولار مقابل الريال البرازيلي ، مما عزز من جاذبية السكر والبن المقومة بالدولار.

وأنهى تحرك ترامب أمس بشكل مفاجئ الهدنة المعمول بها مع الصين منذ أن التقى نظيره الصيني شي جين بينج في أوساكا اليابانية في نهاية يونيو الماضي.

من المحتمل أن تعطي التعريفات الجمركية الجديدة على البضائع الصينية المشترين للقطن من الدولة الآسيوية، سببا لتجنب الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار القطن في العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 8ر1 % إلى 26ر61 سنتا للرطل، في نيويورك بعدما لمس حاجز 25ر61 سنتا للرطل، وهو أدنى سعر لعقد نشط للغاية منذ 24 مايو 2016.

وانخفض سعر القطن بنسبة 31 ٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.