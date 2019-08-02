 تنفيذ 12 قرارا لإزالة تعديات على أملاك الدولة بالسويس - بوابة الشروق
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تنفيذ 12 قرارا لإزالة تعديات على أملاك الدولة بالسويس

محمود محمد هاشم
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 3:08 م

قاد خالد السعداوى، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشر.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٢ قرارا بمساحة ١٥٧٥ متر مسطح علي الأراضى المملوكة لحى الجناين لمنطقة اللاجون والفيروز بحي الجناين.

من جانبه صرح مصدر بديوان عام محافظة السويس بأن حملات الإزالة ستستمر يوميا على كل المخالفين بالمحافظة.

شارك في الحملة كلا من السيدة عالية فريد، رئيس حى الجناين ومساعد رئيس الحى واللواء محمد عبد المنتصر، نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن والعميد هيثم الشوربجى، قائد شرطة المرافق.

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