اتحاد صناعة الطيران الألماني يدعو إلى تطوير وقود خال من ثاني أكسيد الكربون

أعلن اتحاد صناعة الطيران الألماني "بي.دي.إل" اليوم الجمعة دعمه لمشروعات تجريبية تستهدف اختبار خيارات جديدة من الوقود الصديقة للبيئة.

ويرى الاتحاد أن الخيار الأفضل في هذا السياق هو إنتاج وقود صناعي، والذي يحتاج إلى مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتطويره.

ومن المشروعات التي تستهدف تطوير أنواع جديدة من الوقود الصديقة للبيئة، مشروع يسمى عملية "قوة الإسالة" والذي يستخدم طاقة الرياح لإنتاج الوقود. ونشر "بي.دي.إل" إعلانا يعبر عن تأييد شركات الطيران الألمانية للمشروع.

يذكر أن اتحاد صناعة الطيران الألماني يضم شركات الطيران والمطارات. ودعا الاتحاد الحكومة لاستخدام ضريبة الطيران في ألمانيا لدعم وتطوير مثل هذا الوقود. وحتى الآن يطالب الاتحاد بإلغاء كامل لضريبة الطيران التي بلغت حصيلتها في العام المالي حوالي 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار).

وفي إعلانه المنشور اليوم، اقترح الاتحاد أيضا منح ركاب الطائرات الفرصة للتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطائرات. كما دعا إلى توحيد معايير أجواء الاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد أنه مستعد لوقف رحلات الطيران الداخلية في ألمانيا إذا تم تحسين شبكة السكك الحديدية وجعل ما يسمى النقل متعدد الوسائط أكثر جدوى.