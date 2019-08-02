 مصدر أمني يوضح حقيقة اقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني يوضح حقيقة اقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

مصطفى حمدي:
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 3:09 م

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين مما تسببفي قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة من المسجد مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن عطلا مفاجئا في سيارة البث التلفزيوني وراء قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين، حيث كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يلقي الخطبة هناك.
وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن الصلاة كانت تسير بشكل طبيعي قبل وبعد انقطاع البث ولم يتعرض أحد من المصلين لمكروه أو تهديد داخل المسجد أو خارجه.
وطالب المصدر المواقع الاخبارية وصفحات السوشيال ميديا بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الغير صحية وعدم تداول الشائعات على صفحات "فيس بوك" فيما يخص هذا الموضوع.


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