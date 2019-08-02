أساتذة صيدلة يحذرون من تناول الأعشاب المجهولة: بها نباتات سامة

أكد أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية أن "صحاري مصر" من أكثر الأماكن التي يتوافر بها نباتات طبية يمكن الاستفادة منها في صناعة الأدوية.

ونصح أساتذة كلية الصيدلة - خلال ندوة نظمها مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان (التداوي بالاعشاب ما له وما عليه) - بمراجعة الطبيب قبل تناول أي أعشاب أو عقاقير طبية، وعدم الانجراف خلف الأدوية التي يتم الإعلان عنها وتداولها عبر الإعلانات التلفزيونية أو الانترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي .

وحذروا من تناول الأعشاب غير المعروفة، حيث إن بعض هذه الأعشاب من نباتات سامة وضارة وتؤثر على الصحة النفسية للإنسان، كما أن بعض الأعشاب تقلل من فاعلية الأدوية، وأن هناك خطورة من طحنها لدى العطارين لخطورة البكتريا والمواد المسرطنة بها، حيث إن الصيدلي يستطيع أن يستخلص منها المواد الفعالة الصالحة للإنسان .

حضر الندوة: شوقية عبد الوهاب مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية وأساتذة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء الهيئات الحكومية والأحزاب.