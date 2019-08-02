الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة بعد التصعيد الأمريكي للحرب التجارية

تعهدت بكين اليوم الجمعة بالرد حال أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على باقي واردات السوق الأمريكية من السلع الصينية، وذلك في أعقاب التصعيد المفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين أمس الخميس.

وكان ترامب أعلن مساء أمس إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات أمريكية من الصين بقيمة 300 مليار مطلع أيلول/سبتمبر، في خطوة من شأنها الإضرار بالمستهلك الأمريكي مباشرة أكثر من أي طرف آخر في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم.

وأعلن ترامب في وقت لاحق أنه قد يزيد الرسوم إلى "أكثر من 25 بالمئة" على قائمة طويلة من واردات بلاده من الصين، تشمل الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول وملابس الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج في إيجاز صحفي في بكين في وقت مبكر اليوم: "إذا ما كانت الولايات المتحدة ستمضي قدما في تطبيق الرسوم الإضافية، سيتعين على الصين اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية." غير أنها لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وأضافت هوا: "لن تقبل الصين أي حد أقصى من الضغط أو التهديد أو الابتزاز، ولن تتنازل على الإطلاق فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية."

ووفقا لـ "بلومبرج"، فإن التهديد من قبل الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من الصين أكبر خطوة تصعيدية حتى الآن من قبل الإدارة الامريكية في الحرب التجارية، ويضع نهاية مفاجئة لهدنة توصل إليها الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وجاء أول رد فعلي رسمي من بكين على التصعيد الأمريكي في وقت سابق اليوم على لسان وزير الخارجية وانج يي الذي قال لمحطة تليفزيون محلية صينية على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك: "فرض رسوم جديدة ليس على الإطلاق الحل الأمثل لحل الخلافات التجارية."

ومما يعقد رد فعل الصين على التصعيد الأمريكي أن القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني ربما تغادر هذا الاسبوع إلى منتجع "بيداية" لعقد الاجتماع السري السنوي بشأن سياسة البلاد لمجة اسبوعين. ويختفي مسؤولو القيادة السياسية للبلاد، بداية من الرئيس الصيني، عن الأنظار لإجراء مناقشات بشأن سياسات البلاد.