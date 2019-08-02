 مقتل وإصابة 4 مدنيين في قصف على اللاذقية شمال غربي سوريا - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 4 مدنيين في قصف على اللاذقية شمال غربي سوريا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 11:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 11:16 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة جرّاء سقوط صواريخ أطلقتها مجموعة مسلحة على بلدة "بشلاما" بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسؤولين سوريين - لم تسمهم - القول إنه "بعد مرور ساعات قليلة على سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة صباح اليوم على إطلاق خمسة صواريخ من جبل (شحشبو) بالقرب من المرصد التركي رقم عشرة باتجاه الساحل".

وأضافت أن سقوط بعض الصواريخ على بلدة "بشلاما" أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجراح، فضلا عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين.


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