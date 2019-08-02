مسؤولون فلسطينيون يطلبون تدخلا أوروبيا بشأن أوضاع الأسرى لدى إسرائيل

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عقد مسؤولون فلسطينيون اليوم الجمعة اجتماعا مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، لطلب تدخل أوروبي بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله بحسب بيان صدر عن مكتبه، إسرائيل بارتكاب "جرائم" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال عريقات إن إسرائيل "تنتهك حقوق الأسرى الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية"، مؤكدا بأن القيادة الفلسطينية "تبذل الجهود الحثيثة من أجل محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى".

واستعرض عريقات ممارسات في سجون إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين "كالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاهمال الطبي وغيرها".

وأشار إلى حادثة وفاة الفلسطيني نصار طقاطقة قبل أسبوعين داخل العزل الانفرادي في سجن إسرائيلي "نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد"، معتبرا عدم اكتراث السلطات الإسرائيلية لتدهور صحته "يعتبر إعداماً مع سبق الإصرار والترصد ويجب محاسبته".

وكان طقاطقة /31 عاما/ من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية توفى في معتقل "نيتسان" الرملة الإسرائيلي في 16 من الشهر الماضي في ظروف غامضة.