ارتفاع التبرعات لوالدة ضحية اعتداء الدفع تحت عجلات القطار في فرانكفورت

عقب اعتداء الدفع المميت أسفل عجلات قطار متحرك في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية، واصلت حملة جمع تبرعات لصالح والدة الطفل، الذي راح ضحية الاعتداء.

وحتى صباح اليوم الجمعة، بلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها عبر حملة على الإنترنت أكثر من 45 ألف يورو.

وتُجرى الحملة تحت شعار: "ابعثوا بتبرعاتكم إشارة على الدفئ الإنساني!".

ويُلاحظ على الموقع تزايد التبرعات كل دقيقة تقريبا. وكانت قيمة التبرعات تبلغ أكثر من 30 ألف يورو حتى عقب ظهر أمس الخميس.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت إنه لا يوجد معلومات جديدة بشأن التحقيقات ضد المشتبه به /40 عاما/ بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.

وكان المشتبه به دفع الأم وابنها 8 أعوام أمام قطار متحرك في محطة القطارات. وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار. كما تمكنت امرأة أخرى 78 عاما من النجاة من محاولة الدفع.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه به ليس على صلة بضحاياه.

وكان المشتبه به، وهو مواطن إريتري، يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

وبحسب الشرطة السويسرية، فإن المشتبه به خضع لعلاج نفسي خلال هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت إنه لا يمكن الإفصاح حاليا عن نتائج التقرير النفسي للمشتبه به.