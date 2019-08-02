الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لمكافحة «حمى الضنك» في الفلبين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تقديم 100 ألف يورو (110 ألف دولار) كمساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تأثرا بتفشي "حمى الضنك" في الفلبين، التي شهدت وفاة أكثر من 560 شخصا بالمرض.

وسيساعد هذا الدعم الصليب الأحمر الفلبيني من أجل تقديم "المساعدة الضرورية... مثل إنشاء وحدات الطورائ الطبية لمرض الضنك أو توسيع العنابر الصحية بالمستشفيات المحلية الحكومية أو توفير فرق التمريض للاستجابة لحالات الإصابة المنتشرة بالفيروس".

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "إضافة لذلك، فإن مصادر المياه التي يمكن أن تكون مصدر تكاثر البعوض، سيتم تطهيرها ومعالجتها بعامل تحكم بيولوجي للقضاء على يرقات البعوض".

وأضاف البيان أن المساعدة ستفيد 300 ألف شخص في أشد المناطق إصابة في الأقاليم الخمسة، بما في ذلك العاصمة مانيلا.

يشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي أعلنت إدارة الصحة حالة التأهب الوطنية لمواجهة حمى الضنك في أعقاب الزيادة الحادة في عدد الحالات، في مسعى لتعزيز الرقابة وتعزيز استراتيجية مكافحة المرض.

يذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 13 يوليو الماضيين، سجلت الإدارة 130 ألف و463 حالة إصابة بحمى الضنك، وهو ما يقارب ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، كان عدد حالات الوفاة 561 شخصا، مقارنة بـ 367 حالة خلال نفس الفترة من عام 2018.