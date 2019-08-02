في 2 أغسطس عام 1990 بدأت قوات صدام حسين غزوها للأراضي الكويتية ، فيمر اليوم الذكرى الـ 29عاماً على ذلك الحدث الذي تناولته تحليلات السياسين والمؤرخين، ولكن تخليد الأحداث البارزة من خلال السينما والأعمال الأدبية يكون صاحب العمر الأطول في الأذهان، فالتعلق بالشخصيات التي قدمت في الأفلام أو الروايات تجعل القارئ والمشاهد شريكاً في هذه الأحداث وحاكمًا عليها.

وفي هذه المناسبة تستعرض "الشـروق" أبرز الأعمال الفنية والأدبية التي تناولت أحداث الغزو العراقي للكويت :

- فيلم «العاصفة»

هو فيلم من إنتاج سنة 2001 أخرجه وشارك في تأليفه المخرج خالد يوسف، من بطولة الفنانة يسرا وهاني سلامة، ومحمد نجاتي، إذ تصوّر أحداث الفيلم المآساة من خلال الأم هدى (يسرا) وهي أم لشابين، المهندس الشاب الذي يعمل بالخليج (محمد نجاتي)، والذي أرغمته ظروف وواقع لم يختاره أن يكون مع القوات العراقية، في مواجهة أخيه (هاني سلامة) الذي إلتحق بالقوات المصرية المشاركة في تحرير الكويت.

ومن أبرز مشاهد الفيلم مشهد علي (هاني سلامة) وهو يبكي بعد أن يتلقي أمرا عسكريا من قائده للضرب بالمدفع، وهو يعلم أن أخيه علي الجانب الأخر من المواجهة .

- فيلم «الزمن الصعب»

هو فيلم من بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة الراحلة معالي زايد، تركز أحداثه على جانب إنساني يتعلق بالشخصية الأساسية في الفيلم (جلال) ذلك الموظف الذي يعود إلى مصر بعد نهاية الحرب ليصطدم بعدم وجود زوجته (معالي زايد) وابنته في المنزل، ويتضح له أنه تم خطفهما، وتستمر الأحداث في رحلته للبحث عنهما، وتنهي أحداث الفيلم بمشهد انتقام جلال من خاطف زوجته وابنته بالشنق.

والفيلم من إخراج أحمدعبد الرحمن، وتأليف محمد حسيب.

- مسلسل «كان في كل زمان »

مسلسل كويتي عرض في رمضان 2017، يتكون من 12 قصة درامية، أحد تلك القصص تناولت الغزو العراقي، وتحكي الأحداث عن (طيبة) التي جسدت دورها الفنانة الكويتية سعاد العبدالله، طبيبة في إحدى مستشفيات الكويت، عندما يقتحم الجيش العراقي البلد الخليجي المجاور، ويعتقل زوجها الذي يشغل رتبة لواء في الجيش الكويتي، لتنشط طيبة وبناتها في العمل المقاوم بإيصال الأسلحة للمقاومة ومعالجة المصابين.

- فيلم «Three Kings»

أما عن السينما الأمريكية فكان أيضا لها نصيب من تناول ذلك الحدث من خلال فيلم «Three Kings» الذي أنتج عام 1999، من بطولة جورج كلوني، الذي يحكي عن فترة ما بعد الحرب عن جنود من الجيش الأمريكي يذهبون إلى العراق، ويخططون لسرقة كمية هائلة من الذهب، وتتحدث الشائعات عن أن هذا الذهب مخبأ في مكانٍ قريب من قاعدتهم الصحراوية.

وبعد ذلك يعثرون على خريطة يؤمنون أنها سوف تقودهم إلى الكنز الكبير، ولكنهم يقومون بمساعدة الثوار العراقيين ضد نظام صدام حسين للهروب من العراق ويقومون بتوزيع الذهب لهم بعد أن يحصلون عليه ويدخلون في اشتباكات مع جنود صدام ويموت أحدهم ويطلب أن يدفن في العراق وشارك في هذا الفيلم ممثلون عراقيون من بينهم الممثل العراقي قائد النعماني .

كما كانت الأعمال الأدبية حاضرة أيضاً في التأريخ والحكي عن الحرب؛ فالرواية الكويتية "طيور التاجي " للكاتب إسماعيل فهد إسماعيل تناول في روايته قضية هامة حدثت إبان الحرب وهي قضية الأسرى الكويتين، ولكنه سلط الضوء علي زواية الأخوة العربية التي تجسدت من خلال الصداقة التي جمعت في النهاية بين الأسرى الكويتين الأربعة والسجّان العراقي .