فشل جهود الوساطة في تسوية نزاع بشأن موقع مقدس في الهند

أعلنت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة أن عملية الوساطة في النزاع القائم منذ فترة طويلة بين الهندوس والمسلمين بشأن موقع مقدس شمالي البلاد لم تتمخض عن حل، وقررت عقد جلسات استماع في هذا الشأن بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان متطرفون هندوس هدموا مسجد "بابري" الذي يعود تاريخه للقرن الـ15 في بلدة أيوديا، مما أثار أعمال شغب واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من ألفي شخص.

ويقول الهندوس إن معبدا للإله رام كان مقاما في نفس الموقع قبل بناء المسجد. ويريد الهندوس إقامة معبد جديد، في حين يريد المسلمون بناء مسجد جديد.

وقال فيشنو شانكار جين، محامي جماعة "هيندو ماهاسابها" وهي من الأطراف الرئيسية في النزاع، للصحفيين إن جهود الوساطة لم تنجح.

وقال رئيس المحكمة رانجان جوجوي في جلسة استماع اليوم: "الوساطة لم تسفر عن أي شكل من أشكال التسوية"، بحسب ما أوردته شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) في تقرير.

وجاء في التقرير أن جلسات استماع في هذا الشأن ستعقد ثلاث مرات أسبوعيا بدءا من السادس من الشهر الجاري.

وقالت مصادر لشبكة تلفزيون نيودلهي إن اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء والتي عينتها المحكمة العليا لإجراء مشاورات مع جماعات مختلفة ومناقشة حل للنزاع "فعلت ما بوسعها لتصل إلى توافق في الآراء" ولكن "بعض الأطراف" لم توافق على الوساطة.

وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة في مارس الماضي. وطلبت من اللجنة في مايو الانتهاء من العملية بحلول 15 أغسطس الجاري.

وهذا النزاع من أكثر القضايا المثيرة للانقسام في الهند على مدار العقود الأخيرة.

ونظرت محاكم أدنى درجة القضية على مدار سنوات، قبل أن تجد طريقها إلى المحكمة العليا في عام 2011 . ورفضت المحكمة العليا حكما آخر كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بتقسيم الموقع إلى ثلاثة أجزاء، واحد للمسلمين، واثنين للهندوس.