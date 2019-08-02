 تقرير: سفير ليبيا في إفريقيا الوسطى يعلن إنشقافه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: سفير ليبيا في إفريقيا الوسطى يعلن إنشقافه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق

(د ب ا)
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 7:52 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 7:52 م

أعلن سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق.

ووفق ما ذكرته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية اليوم الجمعة،كشف السفير الليبي في مقطع مرئي، انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير الليبي في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفا واحدا لمصلحة الوطن.

ومن جانبه، وصف عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إعلان السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى انشقاقها عن حكومة الوفاق، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال أمغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أتمنى من بقية السفارات والبعثات الدبلوماسية في العالم التابعة للدولة الليبية أن تحذو حذوها..جيشنا ينتصر .. والوطن يعود".

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