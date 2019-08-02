لايبزيج الألماني يعلن تمسكه بحارسه المجري

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كشف وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة أن الأندية الأوروبية الكبيرة تتهافت على الحصول على خدمات الحارس المجري بيتر غالوتشي، نجم نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، بعد المستوى الكبير الذي قدمه في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي إشبيلية الإسباني قدم ثلاثة عروض لضم الحارس المجري، ولكنها رفضت جميعا من قبل لايبزيج.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن أكبر عرض قدمه إشبيلية وصلت قيمته المالية إلى 12 مليون يورو (13 مليون و260 ألف دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في وقت سابق أن نادي بنفيكا البرتغالي مهتم أيضا بالتعاقد مع غالوتشي.

يشار إلى أن شباك غالوتشي لم تتلق أي هدف طوال 15 مباراة من أصل 33 لقاء خاضهم هذا الحارس في البوندسليجا في الموسم الماضي، كما وصلت نسبة نجاحه في إفساد الفرص الخطرة للمنافسين إلى 59 بالمئة.

وكان لايبزيج قد أعلن أنه سيقوم قريبا بتمديد تعاقد غالوتشي.