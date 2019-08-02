ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات اللحوم

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حفل توقيع اتفاق بشأن فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المزيد من صادرات اللحوم الأمريكية ، بعد أن خفضت الكتلة الأوروبية وارداتها من اللحوم من دول أخرى في وقت سابق هذا العام.

وتحدث الرئيس ترامب وسط مجموعة من المزارعين الأمريكيين الذين يمثلون كتلة انتخابية بالنسبة له "الاتحاد الأوروبي سرع الوتيرة ونحن نقدر ذلك".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي قد نجحت في حزيران/يونيو الماضي في زيادة حصة المزارعين الأمريكيين من سوق اللحوم في الاتحاد الأوروبي، بعد أقنع الاتحاد أستراليا والأرجنتين وأوروجواي بالإلغاء التدريجي بالتنازل عن أجزاء من حصص تصدير لحومها إلى الاتحاد.

ووفقا للاتفاق الجديد الذي يستمر سبع سنوات سيكون من حق المزارعين الأمريكيين تصدير ما يصل إلى 80% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من اللحوم الخالية من الهرمونات بما يعادل 35 ألف طن سنويا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

وقال ترامب إن "هذا انتصار عظيم للمزارعين الأمريكيين ولأصحاب المزارع وبالطبع للمستهلكين الأوروبيين لأن اللحم البقري الأمريكي يعتبر من أفضل اللحوم في العالم".

يذكر أن نظام حصص تصدير اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي تم إقراره منذ عشر سنوات لتسوية نزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن حظر الاتحاد استيراد لحوم الأبقار التي يتم تغذيتها باستخدام الهرمونات.

ورغم أن الكمية التي سيصدرها المزارعون الأمريكيون إلى الاتحاد الأوروبي صغيرة نسبيا، فإن الاتفاق يمثل نقطة مضيئة بالنسبة لهم خاصة في ظل معاناة القطاع الزراعي الأمريكي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وكانت صادرات الولايات المتحدة من اللحوم قد وصلت في العام الماضي إلى 4ر8 مليار دولار.