قال مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة في تصريح لـ"الشروق" أن وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة الإثنين المقبل، ليعقد جلسة في نفس اليوم مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لحين إجراء الانتخابات العام المقبل بعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكشف المصدر في تصريحه عن تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجرائها خلال ثلاثة شهور عقب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة هاني أبوريدة، بعد إخفاق المنتخب الوطني وخروجه من دور ال١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا.

وأضاف أن وفد الفيفا سيجتمع باللجنة التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة عن طريق وزير الشباب والرياضة، وخلال الاجتماع سيتناقش وفد الفيفا مع اللجنة بشأن السيناريو الذي ستقوم به اللجنة لحين إجراء الانتخابات العام المقبل.

هذا، ومن المنتظر أن يعلن وزير الشباب والرياضة رسميا خلال الساعات المقبلة عن الأسماء التي تم اختيارها للجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة الاتحاد، وسيتم الإعلان بحد أقصى صباح الأحد لتكون اللجنة جاهزة لاستقبال وفد الفيفا في اليوم التالي.