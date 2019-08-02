برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت الروسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، اليوم الجمعة، موافقته على بيع جناحه البرازيلي مالكوم إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي، مقابل 45 مليون يورو( 50 مليون دولار).

وذكر بطل إسبانيا في بيان له، أن النادي الروسي سيدفع مبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو خاضعة للتغيير، فيما سيحظى برشلونة بالأفضلية اذا ما قرر النادي بيع اللاعب البرازيلي في المستقبل.

وشارك مالكوم في 24 مباراة الموسم الماضي، بعد أن وقع للنادي قادماً من بوردو الفرنسي، بصفقة قدرت في إسبانيا بما يقارب 41 مليون يورو.

سجل مالكوم أربع أهداف مع الفريق في تلك الفترة، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه كأساسي في تشكيل الفريق، ليصبح موقفه أكثر تعقيدا مع تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر جديد للفريق في الأيام القليلة المقبلة، حيث أصبح جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الخيار المفضل للنادي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 16 أغسطس الجاري، حيث يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيك بلباو.