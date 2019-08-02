 ترامب يطالب أوروبا باستقبال مقاتليها في داعش المحتجزين بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يطالب أوروبا باستقبال مقاتليها في داعش المحتجزين بسوريا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 2:26 ص | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 2:26 ص

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الدول الأوروبية استقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض: "لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى، إذا فعلت ذلك، وما إذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كى يتجهوا نحو أوروبا".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سورية والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء.

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