معامل «هندسة القاهرة»: 6 آلاف طالب بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم حتى الآن

واصل طلاب الثانوية العامة، اليوم، تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، في ثالث أيام تنسيق المرحلة الثانية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

وقال عبدالحميد حسن، أحد مشرفي معامل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية منذ فتح باب تسجيل الرغبات بلغ نحو 6 آلاف طالب حتى الآن، لافتا إلى انتظام عملية تسجيل الرغبات وعدم تعرض الطلاب لأي مشكلات حتى الآن، كما أنه يوجد بالكلية نحو 5 معامل لاستقبال الطلاب تتضمن 125 جهاز كمبيوتر، كما أن إدارة الكلية أيضا وفرت أمكان مخصصة لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور لتنظيم عملية تسجيل الرغبات ومنع التكدس داخل المعامل.

وأضاف حسن، لـ"الشروق"، أن معامل الحاسب الآلي مجهزة بكافة التدعيمات لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم في تسجيل الرغبات، كما أنه يتم صيانة الأجهزة بصورة دائمة لعدم حدوث أي مشكلات أثناء عملية التسجبل، منوها بأن أغلب الرغبات بالشعب الثلاث تنصب على كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والإعلام والآداب والتجارة والألسن.

وأكد تواصل الكلية مع إدارة الجامعة بصورة لحظية للاطمئنان على سير انتظام عملية التسجيل، فضلا عن التعامل مع شكاوى الطلاب ممن سجلوا رغباهم في المعامل الخارجية، وواجهوا أي معوقات في حفظ رغباتهم.

وأشار إلى أن مايميز التسجيل في المعامل المخصصة في الكليات، هو تواجد المشرفين والفنيين المدربين بصورة دائمة مع الطلاب، مما يضمن تسجيل الرغبات بصورة سليمة ومنع الوقوع في أي أخطاء.