 بومبيو: روسيا هي المسؤول الحصري عن إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو: روسيا هي المسؤول الحصري عن إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى

د ب أ
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 5:18 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 5:18 م

ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللائمة على روسيا وحدها في إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وقال بومبيو في بيان: "روسيا هي المسؤولة الحصرية عن انهيار المعاهدة"، واصفا روسيا بأنها في حالة "خرق مادي" للمعاهدة. ويقول بومبيو إن انتهاكات روسيا للمعاهدة ترجع على الأقل إلى منتصف الألفية الثانية.

وقال بومبيو إنه من حينها طورت روسيا وأنتجت واختبرت وأرسلت "كتائب متعددة من صاروخها غير المتوافق (9 إم 729 )"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أثارت أول مرة مخاوفها بشأن امتثال روسيا للمعاهدة في 2013.

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من المعاهدة "بدعم كامل من حلفائنا بالناتو (حلف شمال الأطلسي)".


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