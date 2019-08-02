يمنع الاستماع للموسيقى أو التجول في السوق مع السيدات والعقاب على الجهر بذلك، ويمنع أي مظاهر تتعارض مع النظام والآداب العامة، هذا ماينص عليه قانون "قدسية كربلاء" الذي أثار الجدل وقت صدوره ويُثير الجدل في أي مناسبة أو احتفالية داخل المدينة.

منذ أيام أثار حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، الذي أقيم على ملعب كربلاء الدولي في محافظة كربلاء جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، حفل الافتتاح شهد عزف فتاة النشيد الوطني العراقي بآلة الكمان فضلا عن رقص بعض السيدات خلال الحفل

وأثار الحفل حفيظة المؤسسات الدينية ومنها ديوان الوقف الشيعي الذي رفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه الحفل الذي راءه مخالفًا لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.

ويُعد قانون قدسية كربلاء من القوانين التي أصدرها مجلس المحافظة بهدف تجميل المدينة والحفاظ على قدسيتها، وترصد الشروق كل ماتريد معرفته عن القانون..

ماهي نصوص القانون العراقي؟

يمنع القانون عرض الملابس النسائية في الشوارع أو في واجهة المحلات بشكل فاضح، ومنع دخول النساء غير المحجبات إلى محافظة كربلاء.

ويمنع أيضًا الجهر بالأغاني أو الأقوال الفاحشة المخلة بالحياء في الأماكن العامة والشوارع والأحياء السكنية، ومعاقبة كلاً من يفتتح أو يدير محل لعب القمار وأعده لدخول الناس وكل من نظم ألعاب من هذا القبيل.

متى تم إصدار القانون العراقي؟

تم الإعلان رسميًا عن القانون داخل المحافظة في شهر ديسمبر عام 2017 بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

أي جهة أصدرت القانون؟

تم إقرار القانون وإصداره من قبل مجلس محافظة كربلاء المقدسة، المعني بمتابعة وإدارة شئون المحافظة ويتبع رئاسة الوزراء، وتم تعيين لجنة خاصة مشرفة على تطبيق بنود القانون.

كيف تم الإعلان عن القانون؟

بعد إقراره من قبل المحافظة انتشرت عددًا من اللافتات في مناطق متفرقة من المحافظة بها نصوص القانون الجديد.

متى بدأ الحديث عن القانون؟

القانون العراقي تم إقراره عام 2012 للحفاظ على قدسية المدينة وجرى العمل عليه لحين إصداره، ويحتوي على توجيهات ستطبق من خلال مختصين بعد التوعية الكافية بها.

وأكد مجلس المحافظة، أن أعضاء في السلطتين التنفيذية والتشريعية في كربلاء، ورجال دين، يشاركون في حملة "التوعية" ضمن الإطار التوجيهي التي انتبه إليها الكربلائيون.

- كيف تم تشريع القانون؟

تم تشريع القانون داخل الحكومة المحلية في كربلاء على صيغته التي تم الإعلان عليه عام 2017، وتم إعداده ليكون قانون خاص بحكومة كربلاء المحلية وهو تشريع محلي.

- هل القانون دستوري؟

حصل القانون وقتها على نقض واعتراضات كبيرة من قبل قانونيين للعديد من الأسباب منها، صدور القانون عن جهة لا تمتلك الشرعية الدستورية لإصدار القوانين، وحسب المادة 61 من الدستور العراقي فإن الجهة الوحيدة المخولة بتشريعها هي مجلس النواب.

ويجب أن يمر القانون المشرع بثلاث مراحل، هي كتابته من لجنة مختصة، وقراءته مرتين في مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه.

ومن أحد الأسباب التي اُعتب بسبب القانون غير شرعي، هو طريقة نشره حيث تمت عن طريق نشر تفاصيله من خلال ملصقات في شوارع المحافظة، في حين أشار الدستور إلى نشر تفاصيل القانون في جريدة الوقائع ليصبح نافذ المفعول.