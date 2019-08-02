ترامب: تأجيل أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين إذا اتخذت إجراءات إيجابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يؤجل أو يلغي فرض رسوم جمركية عقابية على الصين إذا اتخذت إجراءات إيجابية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة.

وتعهدت بكين اليوم الجمعة بالرد حال أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على باقي واردات السوق الأمريكية من السلع الصينية، وذلك في أعقاب التصعيد المفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين أمس الخميس.

وكان ترامب أعلن مساء أمس إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات أمريكية من الصين بقيمة 300 مليار مطلع سبتمبر المقبل، في خطوة من شأنها الإضرار بالمستهلك الأمريكي مباشرة أكثر من أي طرف آخر في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج».