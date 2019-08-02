لماذا يكذب المريض على طبيبه؟ دراسة أمريكية تجيب بـ4 أسباب

الكذب، ربما يلجأ الشخص في حياته للكذب إذا كان يتجنب أي ضرر محتمل، ولكن ما الذي يدفع المريض للكذب على طبيبه الخاص؟ خاصة مع العلم بأن التشخيص الناجح هو المفتاح الأهم لعلاج المرضى.

مجلة "تايم" الأمريكية، نشرت دراسة عن الأسباب التي تدفع الفرد للكذب على طبيبه الخاص.

وفيما يلي أبرز الأسباب..

1• الحرج

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن أغلب الأشخاص الذين يكذبون على معالجيهم، يكون دافعهم الأول هو الإحراج، وقال أحد مؤلفي الدراسة أنه من الطبيعي ألا يرغب الأشخاص في وضع أفكارهم ومشاعرهم الشخصية تحت المجهر حتى يقوم شخص آخر بتحليلها.

كما يمكن أن يكون الدافع وراء الكذب هو الشعور بالعار نتيجة علاقة معينة مر بها الفرد، فيحاول الهروب من الشعور بعدم الراحة بالكذب.

2• التهرب من العواقب

يقول الباحثون إن كذب شخص ما في العلاج هو محاولة لتجنب العواقب مثل أن يقوم الطبيب باستخدام مسار علاج أشد.

ويعترف أحد المعالجين أن الكثير من مرضاه يخشون الوقوع في مشكلة بسبب ما يعترفون به في العلاج، فقد يخشون أن المُعالج سوف ينهي جلساتهم لأنهم غير ملتزمين، أو أن المعالج سوف يخبر أسرهم.

3• عدم تقبل المرض

ينكر بعض الأِشخاص حالاتهم، لمحاولة التقليل من مشكلاتهم إلى الحد الأدنى، فيحتاج الفرد غالبًا إلى المساعدة في التعامل مع مشاكلهم قبل أن يكونوا صادقين مع أنفسهم.

4• محاولة إرضاء الغير

دائما ما يكون إرضاء الناس دافعًا قويًا للكذب، حتى عندما يتعلق الأمر بالعلاج، فالكثير من المرضى يخشون أن يكونوا صادقين بشأن مشاعرهم أو أخطائهم، فسينظر لهم المعالج نظرة احتقار.