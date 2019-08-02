الإفتاء توضح عقاب الزوج المهمل لأسرته في الإسلام

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاداه: «ما هو عقاب الزوج المهمل لأسرته في الإسلام؟».

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، «يقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهن ويجب أن ينصح الزوج، والمرأة تصبر على زوجها وتأخذ بيده إلى الله عز وجل، والزوج يأخذ بيد امرأته إلى الله عز وجل، وهكذا لا بد أن نساعد بعضنا بعضًا، للخروج من التقصير في حق الله، والمعصية والمخالفات».

وأوضح أنه لا ينبغي القول بإن الزوج مقصر في الصلاة، فتصبح الحياة الزوجية باطلة، وينفصل الزوجان عن بعضهما، ولكن على الإنسان أن يصبر على تقصير من أمامه، حتى يتوب إلى الله عن تقصيره.