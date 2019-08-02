 حاكم ولاية مايوت: مقتل 11 شخصا بعد هجوم للمتمردين في جنوب السودان - بوابة الشروق
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حاكم ولاية مايوت: مقتل 11 شخصا بعد هجوم للمتمردين في جنوب السودان

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 11:25 م | آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 11:25 م

قال ستيفن بال محافظ ولاية مايوت في جنوب السودان اليوم الجمعة، إن المتمردين شنوا غارة لقي فيها 11 مدنيا حتفهم رغم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأضاف بال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجنود الموالين للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، هاجموا مدنيين واغتصبوا فتيات صغيرات في بلدة مايوت، بعد أن أخفق سكان البلدة في دفع الضرائب لهم ومنحهم الماشية والغذاء.

وقال بال: "لقد تأكدنا من 11 جثة وإصابة 17 شخصا بجروح خطيرة" ، مضيفا أنه يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ولكن المتحدث باسم المتمردين في جوبا ، لام بول جابرييل ، قال إنه لا يعتقد أن جنود المتمردين قتلوا مدنيين أبرياء، مضيفاً "سنحقق في أسباب الاشتباكات".

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