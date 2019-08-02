مدينة دورتموند الألمانية تتأهب لمتظاهري «أيام الجمعة من أجل المستقبل»

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يعتزم متظاهرو حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بمكافحة تغير المناخ التظاهر اليوم الجمعة وسط مدينة دورتموند الألمانية في إطار المؤتمر الصيفي للحركة.

وسيبدأ نشطاء حماية المناخ الشباب مسيرتهم من محطة القطار الرئيسية. ويخطط المتظاهرون لتقسيم أنفسهم إلى مجموعات صغيرة لتنفيذ "حملات إبداعية للاحتجاج على تغير المناخ".

ومن المخطط تنظيم ما يسمى بفعاليات "الاحتشاد"، لتوزيع منشورات على سائقي السيارات خلال توقفهم في إشارات المرور.

وسترافق الشرطة هذه الفعاليات لأسباب أمنية.

وفي اليوم الخامس من المؤتمر الصيفي للحركة، توجه أكثر من 1500 طالب مدرسي وجامعي من كافة أنحاء ألمانيا إلى دورتموند.

ومنذ أول أمس الأربعاء، يتبادل الشباب خلال فعاليات المؤتمر الآراء حول سبل حماية المناخ، كما يشكلون اتصالات جديدة.

وتشمل فعاليات المؤتمر مئتي ورشة عمل والعديد من الندوات ومجموعات العمل.