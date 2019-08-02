تجمع المهنيين السودانيين يعلن مقتل 4 أشخاص في موكب القصاص

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، مقتل أربعة أشخاص على الأقل في موكب القصاص العادل بسوق ليبيا بأم درمان، فضلًا عن سقوط عدد من الجرحى.

واتهم بيان للتجمع، صدر اليوم الخميس ونشر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قوات نظامية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين والغاز المسيل للدموع من عدة اتجاهات.

وتابع البيان: "لكل ذلك، فنحن في تجمع المهنيين السودانيين نعلنها أن القتل والرصاص الذي يواجه به الشعب لن يثنيه عن الوصول لكل جانٍ وكل معتدٍ أثيم ولن يمنعه من تحقيق أهداف ثورته متمسكًا بالسلمية المعهودة منذ بداية ثورة ديسمبر المجيدة".

وخرجت مسيرات في السودان في موكب القصاص العادل، تضامنا مع ضحايا حادث مدينة الأبيض والذي أسفر عن مقتل 6 محتجين بينهم 4 طلاب فضلًا عن عشرات المصابين.