وفد طلابي بجامعة جنوب الوادى يزور الأكاديمية الوطنية للشباب

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة جنوب الوادى، زيارة ميدانية للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، التابعة لرئاسة الجمهورية، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

وخلال الزيارة التى قام بتنسيقها محمد رمضان عبدالله العتماني المدرس المساعد بكلية العلوم وخريج الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي والمنسق العام لنموذج محاكاة الجامعة المصرية بالجامعة، تم عقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية والتي أكدت أهمية التدريب والتأهيل لشباب الجامعات للمنافسة في سوق العمل

وأشارت إلى أن الأكاديمية بصدد إعداد برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب شباب الجامعات علي القيادة، ومن المقرر أن تشارك الجامعات في البرنامج بالطلاب المتفوقين علمياً والمتميزين في الأنشطة.

وحضر "طلاب من أجل مصر " ورشة تعريفية بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية وكيفية التقدم لها، وحاضر فيها "هدرا إدوارد" مسئول المسئولية المجتمعية بالأكاديمية.

يذكر أن جامعة جنوب الوادي تعتبر أول جامعة تزور الأكاديمية الوطنية للشباب، بعد المشاركة بوفد ضم 50 طالباً من مختلف كليات الجامعة، حيث أشرف على الزيارة الدكتورة فاطمة الفقي المدرس بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور عباس مصطفي المدرس بكلية الحقوق، والدكتور محمد رمضان عبدالله العتماني المدرس المساعد بكلية العلوم.