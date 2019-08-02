مصدر محلي ليبي: مجموعة «سلفية متشددة»تستولي على زوايا صوفية في درنة

أكد مصدر محلي بمدينة درنة الليبية اقتحام مجموعة"سلفية متشددة" لعدد من الزوايا الصوفية واستغلالها لحسابهم الخاص، وسط صمت المسؤولين والأجهزة المعنية بالمدينة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة الوسط" اليوم الجمعة إن"مجموعة سلفية متشددة قامت باقتحام الزاوية الرفاعية بحي الجبيلة، وبدأت في تحويلها إلى محل تجاري، كما قامت نفس المجموعة بالاستيلاء على زاوية بن عيسى بحي المغار، وقاموا باقتسامها فيما بينهم، وكذلك الأمر مع زاوية سويكر بشارع البحر".

ولفت المصدر إلى أن هذه الزوايا"تشكل جزءًا من معالم درنة وتاريخها، وينتفع بها الجيران في مناسباتهم الاجتماعية واستقبال المعزين في حالات الوفاة طيلة أيام العزاء".

من جهته، طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية"الأجهزة الأمنية بالتدخل السريع وإخراج الجماعات السلفية المتشددة التي استولت على الزوايا الصوفية".

وأشار المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية إلى أن"الزوايا الصوفية تتبع النقابة العامة للسادة الأشراف بموجب قرار من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي"، وفقًا لبيان أصدره بهذاالخصوص.