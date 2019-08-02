في حيلة للكشف عن فساد قطاع الصيدلة في أمريكا، اصطحب السيناتور الأمريكي برني ساندرز المرشح الديمقراطي للرئاسة، 12 من مرضى السكر غير القادرين على شراء الأنسولين في أمريكا في رحلة إلى مدينة وندسور بكندا لشراء حق الأنسولين.

وتبلغ تكلفة علاج شهر واحد فقط لمرضى السكر الأمريكيين ألف و500 دولار، ويبلغ سعر علبة الأنسولين حوالي 340 دولارا أمريكيا، في حين أن سعر علبة الأنسولين في كندا تبلغ 30 دولارا فقط.

وقال ساندرز الذي اشتهر كصوت متقدم وقائد في عدة قضايا أهمها الرعاية الصحية العالمية، إنه من العيب أن يضطر أمريكيون للتوجه إلى كندا لشراء أدوية بسعر أقل وسط دعم من المواطنين الكنديين، حسب ما نقلت «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

ففي يناير الماضي كشف تقرير لمعهد تكاليف الرعاية الصحية بأمريكا، عن ارتفاع كبير في تكلفة الإنسولين في عام 2016، حيث قدرت بـ5705 دولارات سنويا، في حين أنها قدرت خلال عام 2012 بـ2864 دولارا، ما اضطر بعض المرضى إلى المجازفة بتقليل الجرعات.