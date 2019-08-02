محكمة تحث برلين على إعادة مواطنة ألمانية من أنصار داعش إلى بلدها

حثت المحكمة الإدارية الإقليمية في برلين-براندنبورج الحكومة الاتحادية على السماح لمواطنة ألمانية من أنصار تنظيم داعش بالعودة من مخيم لجوء سوري إلى وطنها.

واستبعدت المحكمة في خطاب، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، وجود أساس قانوني لرفض السماح للمرأة بالعودة إلى الوطن.

وأوصت المحكمة في خطابها وزارة الخارجية الألمانية بمراجعة الأمر مع مقررين مختصين في الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والقانون الدولي في وزارات أخرى.

ويأتي خطاب المحكمة بمناسبة طعن تقدمت به الوزارة ضد قرار المحكمة الإدارية في برلين، والتي قضت ليس فقط بإعادة ثلاثة أبناء للمواطنة الألمانية إلى البلاد، بل بإعادتها هي شخصيا إلى موطنها.

كما أوصت المحكمة الوزارة بسحب الطعن، لأنه لا أمل في قبوله على الأرجح.

ولم توضح المحكمة في الخطاب الوضع القانوني للحالة مثار الطعن فحسب، بل ذكّرت أيضا بأن ألمانيا دعمت أكثر من مرة أمهات في العودة إلى موطنهن برفقة أطفالهن، وبأنها تطلب باستمرار من جانبها خلال ترحيل أجانب وأفراد مصنفين على أنهم خطيرين أمنيا إلى أوطانهم من هذه الدول باستعادة هؤلاء المرحلين.

وتساءلت المحكمة في الخطاب حول ما إذا كانت هذه الممارسة من جانب الخارجية الألمانية بناء على قرار من إدارة الوزارة نفسها، أم بالتنسيق مع مجلس الوزراء.