الصين تطور أجهزة جديدة لمراقبة الشمس وتوقع الكوارث قبل حدوثها

تستمر الصين فى تفكيرها المبهر للعالم بما تحاول صنعه من خلال التطور التكنولوجى، حيث يحاول العلماء الصينيون صناعة أجهزة جديدة لمشاهدة الشمس من الاتجاه الشمالى للصين، مما سيعزز قدرتها على اكتشاف الكوارث المكانية الناتجة عن التغير الشمسى والتنبؤ بها أسرع.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن باحثين صينيين يقومون بصناعة ثلاثة أجهزة جديدة لمراقبة الشمس، وهى عبارة عن طائرة «هليوغرافية» تصدر موجات راديو، وتلسكوب التلألؤ بين الكواكب، ومقياس ديناميكى للراديو الشمسى عريض النطاق.

وهذه الأجهزة الجديدة بمجرد اكتمالها ستساعد المحطة، التى يعمل فيها الباحثون ويقع مقرها بالقرب من منغوليا، على مراقبة الشمس على نطاق أوسع تحت أى ظرف وفى أى وقت، سواء من قاع الغلاف الجوى الشمسى إلى الفضاء القريب من الأرض أو فى ظل طقس قاس.

وقال تان باولين، باحث فى المرصد الفلكى الوطنى فى الأكاديمية الصينية للعلوم فى بكين لصحيفة جلوبال تايمز، إن هذه الأجهزة هى شبيهة بعيون الإنسان، وستعزز قدرة الصين على الاكتشاف والتحذير من التغير المناخى المكانى الحاد مثل عاصفة الأشعة الكونية.

ووفقا لوكالة أنباء «شينخوا» فإن مخطط هليوغرافيا الراديو بموجات الديسميتر سوف يملأ الفجوات لرصد أى انفجار شمسى.

ويمكن أن يؤدى التباين الشمسى العنيف إلى أحداث جوية مكانية كارثية ويسبب أضرارا خطيرة أو إزعاجا لرحلات الطائرات، والملاحة والشبكات وشبكات نقل الطاقة، وخطوط أنابيب النفط.

وذكرت الوكالة أن المعدات الجديدة التى تبلغ قيمتها 130 مليون يوان «18.8 مليون دولار» ستغطى مساحة نحو 143333 مترا مربعا ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها فى عام 2023 وسيبدأ استخدامها فى عام 2025.