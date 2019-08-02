سكرتير الفاتيكان السابق: على الكنيسة فعل المزيد لمواجهة فضائح التحرش بالأطفال

قال المطران جورج جانسوين، السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر، إن الكنيسة في حاجة إلى فعل المزيد من أجل مواجهة فضائح الانتهاكات الجنسية التي هزتها خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب جانوسوين في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن رفضة لبعض دعوات تحديث (عصرنة) الكنيسة، وقال إنه لا يوافق على السماح للنساء بأن يصبحن قساوسة، كما أنه يرفض إنهاء العزوبية الإلزامية للقساوسة.

وأكد أن الوقت قد حان لتعود الكنيسة إلى جذورها للخروج من أزمتها الحالية والمعاناة التي تمر بها.

وتطرق المطران إلى علاقته ببابا الفاتيكان الحالي فرانسيس الأول، وقال إنه وجد صعوبات في التعامل معه في البداية.

وأضاف: "الاختلاف الكبير (بين البابا السابق والحالي) من حيث شخصيتيهما وفي طريقة التعامل والحكم، كان التحدي الأكبر في البداية، ولم يكن الأمر سهلا. الأن تضاءلت هذه الاختلافات، وبيننا الآن علاقة جيدة".

ويقول جانوسوين إنه يستمتع بالعمل مع البابا فرانسيس حاليا، وروح الدعابة الأرجنتينية، مضيفا: "لدى البابا فرانسيس روح دعابة عظيمة، وهو يعيش في الدعابة ويسمح هذا بطريقة أخرى بالتخلص من ضغوط المسؤولية عبر الدعابة."

وأعرب جانوسوين- 63 عاما، عن مخاوفه بشأن صحة البابا الفخري بنديكت، وقال: "إنه يشعر بالتعب بشكل أسرع، عندما يعمل. عندها أقول له: الأب المقدس، في الثانية والتسعين، يجب تشعر ببعض التعب أحيانا".