 كولومبيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 306 آلاف و181 حالة - بوابة الشروق
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كولومبيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 306 آلاف و181 حالة

بوجوتا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:06 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا إلى 306 آلاف و181 حالة، وذلك عقب تسجيل 10673 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكولومبية.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10330 حالة، وذلك عقب تسجيل 225 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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