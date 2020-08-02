الصين تعتزم إرسال خبراء إلى هونج كونج للمساعدة في الكشف عن كورونا

أوضح تقرير إخباري، اليوم الاحد، أن الصين تعتزم إرسال فنيين وخبراء طبيين من البر الرئيسي إلى هونج كونج، لمساعدة المدينة على تعزيز اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وبناء "مستشفى متنقل" مؤقت لمرضى "كوفيد-19"، في ظل تفاقم تفشي المرض هناك.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان لها، إن هناك أكثر من 60 من فنيي المختبرات من إقليم جوانجدونج، سيتم إرسالهم إلى هونج كونج، بناء على طلب حكومتها، مضيفة أن السلطات مستعدة لتقديم المزيد من الموارد والدعم من البر الرئيسي "في أي وقت".

وذكرت شبكة "سي سي تي في" الرسمية أن جميع سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، سيخضعون لاختبار كورونا مجانا، وذلك بدون الإشارة إلى أي مصادر.

وأضافت أنه من الممكن الانتهاء من الاختبارات في غضون "أيام قليلة".

في الوقت نفسه، سيتم إرسال ستة مسعفين من ووهان -مركز تفشي الفيروس لأول مرة- إلى هونج كونج، للمساعدة في بناء مستشفى متنقل ليتم إيداع المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة فيه.