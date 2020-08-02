البرازيل: تسجيل 45 ألفا و392 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 45392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2.7 مليون حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أن السلطات سجلت أيضا 1088 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 93563 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.