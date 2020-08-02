 البرازيل: تسجيل 45 ألفا و392 حالة إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2020 10:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

البرازيل: تسجيل 45 ألفا و392 حالة إصابة جديدة بكورونا

برازيليا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:08 ص

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 45392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2.7 مليون حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أن السلطات سجلت أيضا 1088 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 93563 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك