اعتقال وزير بريطاني سابق للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب

اعتقلت السطات البريطانية وزيرا سابقا بعدما اتهمته سيدة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والسيطرة القسرية، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" إن المرأة قالت إن السياسي، وهو عضو في حزب المحافظين الحاكم، أجبرها على معاشرته عدة مرات، مما عرضها لأضرار نفسية ودفعها إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وترد أن هذا الاعتداء تم أثناء وجود الاثنين في علاقة عاطفية.

وقالت سكوتلاند يارد في بيان "تم اعتقال رجل في الخمسينات من العمر يوم السبت أول أغسطس للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. تم إطلاق سراحه بكفالة إلى أن يعود في موعد في منتصف أغسطس".

وأضاف أن "هذه الجرائم وقعت في عناوين في ويستمنستر ولامبيث وهاكني بين يوليو 2019 ويناير 2020".

ورد الحزب الحاكم بأنه يأخذ هذه الاتهامات بجدية تامة، دون الإدلاء بأي تعليق آخر.