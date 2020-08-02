حريق ضخم بجنوب كاليفورنيا يجبر الآلاف على ترك منازلهم

قالت إدارة الإطفاء بمقاطعة ريفيرسايد في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم أمس بعد انتشار حريق غابات عبر أكثر من 4 آلاف فدان.

وتم الإبلاغ عن هذا الحريق، أمس الأول، في بلدة شيري فالي، التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء أمس السبت، وفقالموقع "روسيا اليوم" الغخباري.

وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يوم أمسس السبت أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.

وقالت الإدارة إنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم.