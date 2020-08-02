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تسجيل 693 إصابة كورونا في يوم واحد بالمغرب

الرباط - د.ب.ا
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 2:53 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 2:53 ص

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت، تسجيل 693 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25015 حالة في المغرب.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الجائحة إلى 367 حالة، بينما تماثل للشفاء 302 حالة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 17960.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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