رائدا فضاء ناسا يعودان للأرض في مهمة تاريخية على متن كسبولة سبيس إكس

عاد اثنان من رواد الفضاء الأمريكيين إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية اليوم الأحد، لينهى الرائدان مهمة تاريخية لاختبار رحلات فضاء بشرية بالنسبة لأجهزة ومعدات شركة سبيس إكس.

وهبط رائدا الفضاء بوكالة ناسا " بوب بنكن " و " دوج هيرلي " ، اللذان قادا مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس ، في خليج المكسيك قبالة ساحل بنساكولا في ولاية فلوريدا.

وقالت مراقبة المهمة إننا "مرحبا بعودتكم إلى كوكب الأرض، شكرا لسبيس إكس".

وتم إيقاظ رائدي الفضاء للوصول للمحطة الأخيرة من الرحلة التي استغرقت 19 ساعة اليوم الأحد عبر تسجيلات صوتية لأبنائهما، تدعوهما "للعودة سريعا للوطن"، بعد أن تم فك كبسولة إنديفور من محطة الفضاء الدولية في اليوم السابق.

وتم فتح مظلات المركبة الفضائية داخل الغلاف الجوي للأرض، ما أدى إلى إبطاء سرعتها إلى حوالي 24 كيلومترا في الساعة لعملية الهبوط، بعد أن كانت تسير بسرعة 25 ألف كيلومتر في الساعة أثناء دورانها حول الأرض.

وتستعد سفينة استعادة المركبة التابعة لسبيس إكس، وتحمل على متنها أكثر من 40 فردا، من بينهم مهندسون وأطباء، لانتشال الكبسولة من المياه، بعد إجراء فحوصات من جانب اثنين من القوارب السريعة.

ويمثل الحدث، الذي تم بثته مباشرة من جانب وكالة الفضاء الأمريكية، أول هبوط مائي منذ عام 1975 لرواد الفضاء بوكالة ناسا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن "رائدي الفضاء أكملا عملية الهبوط الأول منذ 45 عاما. أمر عظيم أن يعود رائدا فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت شهرين".

وكانت المخاوف بشأن حالة الطقس تطارد عملية إنهاء المهمة، مع تحرك العاصفة الاستوائية إساياس في المنطقة. لكن مسؤولين في سبيس إكس وصفوا اليوم الأحد الطقس في منطقة الهبوط بأنه كان "هادئا للغاية".

وكان رائدا الفضاء قد انطلقا في رحلتهما الفضائية من كيب كانافيرال في فلوريدا في مايو.

وكانت هذه أول عملية إطلاق مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عشر سنوات، كما أنها المرة الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة، وليس وكالة فضاء حكومية، رواد فضاء إلى المدار.

وكانت الرحلة بالنسبة لسبيس إكس، وهي شركة الصواريخ المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، هي آخر دليل رئيسي مطلوب قبل أن تصادق وكالة ناسا على أن "كرو دراجون" جاهزة لرحلات منتظمة، ما يمهد الطريق أمام رحلات سياحية محتملة.