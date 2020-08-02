الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للعودة الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

واستأنف الفريق تدريباته بعد أن قام الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى. وكان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقي سموحة والجونة انتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.